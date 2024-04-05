Naci Görür "İbret olsun diye örnek veriyorum" dedi ve uyardı!

05 Nisan 2024 08:55 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 09:10

Tayvan'da önceki gün meydana gelen 7,4 büyüklüğünde depremde 9 kişi hayatını kaybetti, 700'ü aşkın kişi ise yaralandı.

Tayvan Eylül 1999'da Türkiye'deki gibi büyük bir deprem yaşamıştı. 7,6 büyüklüğündeki depremde 2 bin 400 can kaybı yaşanmış, 5 bin bina yerle bir olmuştu. Tayvan'da bu tarihten itibaren deprem dirençli kentler inşa edildi.

"İBRET OLSUN" DİYEREK UYARDI

Tayvan'da meydana gelen depreme ilişkin bir paylaşım yapan Prof. Dr. Naci Görür, deprem dirençli kentler konusuna dikkat çekti.

Görür "Tayvan kadar olamayacak mıyız" diyerek sosyal medya hesabından şu açıklamaları yaptı;

"Biliyorsunuz son zamanlarda ısrarlı bir şekilde DEPREM DİRENÇLİ KENTLER’in mücadelesini veriyorum. Birçok şehrimize gidip bunu anlatıyorum. Depremden korkmayalım İNSANLARIMIZ DEPREMDE ÖLMESİN diyorsak bunu başarmalıyız diyorum.

Şimdi bir ülkeyi ibret olsun diye örnek vermek istiyorum: Tayvan’da bir deprem oldu. Depremin büyüklüğü 7,4, ölen insan sayısı sadece 9.

"BİZDE OLSAYDI ONBİNLERİ TOPRAĞA VERİRDİK"

Bizde olsaydı onbinleri toprağa verirdik. Tayvan 1999 depreminde acı bir darbe yiyince gerekli hazırlığı yapmış, ülkeyi deprem dirençli hale getirmiştir. Görüyorsunuz, 7,4 deprem ve sadece 9 can kaybı. Evet küçük bir yer ama Tayvan kadar olamayacak mıyız?

Harekete geçmek için daha ne kadar insanımızın ölmesi gerekiyor? DEPREM DİRENÇLİ KENTLER İSTİYORUZ."