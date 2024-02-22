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22 Şubat 2024 09:54 - Güncelleme : 22 Şubat 2024 10:12

Naci Görür "İstanbul'daki deprem 9 şiddetine ulaşacak" dedi, zemini sağlam bölgeyi açıkladı

Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul için uyarısını yeniledi. İstanbul'da 7 büyüklüğünde deprem olacağını söyleyen Görür, zemin açısından avantajlı olan bölgeyi açıkladı.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: TGRT Haber
Naci Görür &quot;İstanbul&#039;daki deprem 9 şiddetine ulaşacak&quot; dedi, zemini sağlam bölgeyi açıkladı
Deprem, Naci Görür

Prof. Dr. Naci Görür, MEF Üniversitesi ile İstanbul İnşaatçılar Derneği işbirliğiyle düzenlenen ‘İstanbul ve deprem’ konulu konferansta önemli açıklamalarda bulundu. 

Marmara girişinden Tekirdağ’a kadar 160 kilometrelik fay olduğunu söyleyen Görür, "1912’deki Şarköy depreminde bu fayın kırıldığını saptadık. Dolayısıyla burası deprem üretmeyecek. Bu iyi haber. Ancak Yeşilköy açıklarına kadar olan fay ile Adaların güneyindeki fay İstanbul’da deprem üretecek." dedi. Naci Görür "İstanbul'daki deprem 9 şiddetine ulaşacak" dedi, zemini sağlam bölgeyi açıkladı - 1. Resim

ZEMİN AÇISINDAN GÜVENLİ OLAN BÖLGEYİ AÇIKLADI

İstanbul'daki depremin şiddetinin 9'u bulacağını söyleyen Görür, Bu iki fay birden kırılırsa İstanbul’da 7.4’lük deprem yaşanacak. Yani kesinlikle 7’den büyük bir deprem olacak.  İstanbul’da birçok yerde yeraltı suyu var, diğer yandan deprem dalgalarının kayma hızları da oldukça önemli. Anadolu yakası daha avantajlı çünkü zemin yapısı görece daha güçlü. Ancak Avrupa’nın kuzey kesimlerini bu dalgalar mahvedecek. Anadolu yakasında depremin en şiddetli olduğu yerler az. Avrupa yakasında ise tarihi Yarımada’dan Silivri’ye kadar olan ilk 10-15 kilometre 9 şiddetini görür.” ifadelerini kullandı. 

Kaynak: TGRT Haber
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