Naci Görür: İstanbul hemen depreme hazırlanmalı

14 Mart 2024 15:17 - Güncelleme : 14 Mart 2024 15:55

Türk Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, TGRT Haber'de Medya Kritik programında olası İstanbul depremi sonrası yapılması gerekenleri açıkladı. İstanbul'da seçimlerde göreve gelecek belediye başkanının şehri depreme hazırlaması gerektiğini vurgulayan Görür, özellikle yolların kapanmayacağı şekilde birtakım önlemler alınması gerektiğini açıkladı.

"YOLLAR KAPANMAMALI"

Stratejik bölgelerin ve yolların belirlemesi gerektiğini söyleyen Görür, "Yani o yollar kapanmamalı, hastaneler, yangın istasyonları neredeyse, halkı nereden nasıl tahliye edeceksek, planlamada bu şekilde yapılmalı" dedi.

Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklamalarından satır başları:

İstanbul'da yaşanan olası bir deprem sırasında arama kurtarma ekipleri de depremden etkilenmiş olabilir. Ailelerini kaybetmiş olabilir. İstanbul'un acil kurtarma müdahale sistemleri Marmara Bölgesi'nin dışından olmalıdır. Daha şimdiden Marmara Bölgesinin dışında şimdiden hazırlıklar yapılmalı. Yani bir takım birikimler, istifler, hazırlıklar olmalı. Yolların kalması için yol açlarındaki evler şimdiden dikkat edilmeli ve depreme dirençli hale getirilmelidir. Çünkü yolun belirli yerlerde ilk başta binaların yıkılmasıyla o yol devre dışı kalabilir. Kilit kritik yolların devre dışı kalmaması için gerekli işlemler yapılabilir.

"İŞ DÜNYASINI DA DEPREME HAZIRLAMALIYIZ"

Görür, "Sanayi depreme hazırlanabilir, İstanbul depremde zaten afette zarar görecek. Bir de bir ekonomik olarak afete uğrarsa o zaman çok daha kötü çünkü İstanbul'u ayağa kaldıracak ekonomidir. Onun için bizim iş dünyamızı da depreme hazırlanmamız lazımdır." ifadelerini kullandı.