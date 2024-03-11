Naci Görür'den 3 kente kritik deprem uyarısı: 7 büyüklüğünde vurur, şehirleri felç eder

11 Mart 2024 17:28 - Güncelleme : 11 Mart 2024 17:42

Asrın felaketinin ardından deprem uzmanlarının açıklamaları büyük dikkatle takip ediliyor. Daha büyük felaketlerle karşı karşıya kalınmaması için bütün deprem uzmanları yetkililere her defasında çağrılarını yineliyor.

Türkiye'de yakından takip edilen deprem uzmanlarından Naci Görür, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde 'Deprem ve Dirençli Kentler' isimli konferansta kritik açıklamalarda bulundu.

Depremin asla zamanla ölçülmeyeceğinin altını çizen Prof. Dr. Görür, "Zamanı deprem ile karıştırırsanız; en büyük hatayı yaparsınız. Deprem ne zaman olursa olsun, eğer hazırlıklı olmazsak; insanımız ölecek demektir" ifadelerini kullandı.

"İZMİR'İ FELÇ EDER"

İzmir'in bir deprem kenti olduğuna dikkat çeken Görür, "M.S. 175-1864 yılları arasında 6-7 şiddetinde depremler var. İzmir'de deprem kaynağı çok ve özellikle İzmir yarımadası üzerinde çok sayıda fay var. Manisa ve Aydın çevresinde faylar mevcut. Burada görülen her fay, 7 ve üzerinde büyüklükte deprem üretebilir ve İzmir'i felç eder" dedi.