Naci Görür'den Çorum depremi ile ilgili dikkat çeken açıklama: Yan kollarla etkili olmaya çalışıyor

10 Ocak 2024 12:12 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 12:18

AFAD tarafından açıklanan verilere göre, saat 00.34'te merkez üssü Mecitözü olan deprem, 16.80 kilometre derinlikte meydana geldi. Sarsıntı, merkez ve ilçelerde de hissedildi.

Depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, "Bu sığ deprem KAF'a (Kuzey Anadolu Fayı) bağlı, Taşova-Çorum fay zonu içerisinde. KAF bu yörelerde enerjisini yitirdiği için yan kollarla etkili olmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

PROF DR. AHMET ERCAN'DAN DEPREMLE İLGİLİ YORUM

Prof. Dr. Ahmet Ercan ise meydana gelen depremlerle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Çorum'da, Nurhak'da bugün olduğu gibi M4 dolayı gibi yıkıcı olmayan küçük sarsıntılar hep oluyor. Ancak deprem davranışlarına bakmadan, beklenen depremin belirtisi gibi yorumlanması toplumu geriyor. Deprem M5'den büyük olmadıkça yazmamalı.Yazmak tedirginlik oluşturuyor." dedi.