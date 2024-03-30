Naci Görür'den Elazığ depremi sonrası açıklama

30 Mart 2024 12:43 - Güncelleme : 30 Mart 2024 12:48

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgilere göre saat 03.25’de merkez üssü Elazığ Merkez olan 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 13,83 km olarak ölçüldü.

AFAD AÇIKLAMA YAPTI

AFAD'dan yapılan açıklamada "Elazığ ilimizde saat 03.25’te meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.

GÖRÜR: BÖLGEDE DAHA BÜYÜK DEPREM BEKLEMİYORUM

Vatandaşlar arasında paniğe neden olan deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Görür yaptığı açıklamada, "Sürek-Sivrice/Elazığ’da 4,7 deprem oldu. Deprem Hazar Gölünün güneyinde ve DAF zonu içerisinde. Son 2020 depremi de bu yörede olmuş belirli ölçüde Sivrice-Malatya arasını kırmıştı. Bu ve önceki depremleri düşününce bölgede daha büyük deprem beklemiyorum. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.