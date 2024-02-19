Naci Görür’den kritik uyarı! Ölüdeniz Fayı'nı işaret edip, Gaziantep'e dikkat çekti

19 Şubat 2024 10:00 - Güncelleme : 19 Şubat 2024 11:27

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Fakültesi'nin düzenlediği Deprem Bölgesi Zirvesi, Türkiye'nin önde gelen uzmanlarını bir araya getirdi.

GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Prof. Dr. Naci Görür de iştirak etti. Görür yaptığı konuşmada, depremlerle ilgili kritik açıklamalara yer verdi. Görür, Türkiye'nin deprem kuşağı üzerinde bulunduğunu vurgulayarak, bu gerçeğin ciddi bir risk oluşturduğunu söyledi.

"STRES ALTINDA BULUNUYOR"

Ölüdeniz Fay hattına dikkat çeken Görür, Gaziantep'in bulunduğu deprem hattıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Gaziantep'in deprem hattı asıl batısında Doğu Anadolu sınır fayı yer alıyor ve bu fay kırıldı. Bu nedenle, uzun bir süre boyunca Gaziantep için tehdit oluşturmayacak. Ancak Gaziantep'e daha yakın olan Ölüdeniz Fayı'nın kolları stres altında bulunuyor. Ne zaman bir deprem olacağını kesin olarak bilemiyoruz. Araştırmalara göre, bu fayların deprem oluşturma periyotları yaklaşık 500 yıl olarak tahmin ediliyor. Ancak bu faylar üzerindeki son depremin ne zaman olduğunu bilmiyoruz."

"DALGA HIZININ DAĞILIMINI BULACAKSINIZ"

Bir belediye başkanı olsa önce Gaziantep'in mikro bölgeleme çalışmasını yapacağını belirten Görür, "Bu da şu demek; Gaziantep'i mikro karelere bölmek. Kayaların direncini inceleyeceksiniz, ayrıca jeolojisini yapacaksınız. Bunları incelemeden, ne olduğunu anlamadan Gaziantep'i depreme dirençli yapamazsınız. Gaziantep'e kayma dalga hızının dağılımını bulacaksınız. Deprem sırasında Gaziantep'in neresi daha hızlı sallanıyor neresi daha az sallanıyor, bunu bilmeniz lazım” ifadelerini kullandı.

"RİSKLER EN AZA İNDİRİLEBİLİR”

Deprem dirençli kentler oluşturmanın önemini vurgulayan Görür, “Deprem dirençli kentlerin oluşturulması deprem riski altındaki bölgelerde yaşayan insanların ve gelecek nesillerin güvenliği için önem taşıyor. Ancak, uygun önlemler alındığında ve deprem dirençli yapılar inşa edildiğinde riskler en aza indirilebilir. Kent planlamasından altyapıya, bina inşaatından acil müdahale planlarına kadar birçok alanda deprem dirençli önlemler almalıyız” dedi.