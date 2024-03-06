Naci Görür’den sitem dolu sözler: İçim sızlıyor

06 Mart 2024 19:50 - Güncelleme : 06 Mart 2024 19:52

31 Mart yerel seçimleri için adayların çalışmaları devam ediyor. Miting meydanlarında halka seslenen adaylara açılan pankartlar da gözlerden kaçmıyor. Jeolog, deprem bilimci ve Bilim Kurulu Üyesi Naci Görür’den sitem dolu sözler geldi.

Belediye başkan adaylarının miting meydanlarına tepki gösteren Görür, depremle ilgili bir talep ve pankartın olmamasına sosyal medya üzerinden eleştirdi.

“İÇİM SIZLIYOR, BÖYLE OLMAYA VE DAVRANMAYA HAKKIMIZ YOK”

X hesabından paylaşım yapan İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, “YAKINMA: arkadaşlar şu anda TV’de haberleri izliyorum. Maşallah belediye seçimleri nedeniyle meydanlar dolu. Parti liderleri ve adaylar konuşuyor. Özellikle bakıyorum da halkımın kendi kentlerinin DEPREM DİRENÇLİ HALE GETİRİLMESİ için bir talepleri be pankartları yok. İçim sızlıyor, böyle olmaya ve davranmaya hakkımız yok. Sevgiyle” ifadelerini kullandı.