10 Nisan 2024 17:18 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 17:24
Namaz kılmaya örümcek adam kostümüyle geldi, yaka paça dışarı çıkarıldı
Hatay'da camiye örümcek adam kostümüyle gelen kişi tepki çekti. Şahıs, polis ekipleri tarafından dışarı çıkarıldı.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hatay'da bir camide kaydedilen görüntü sosyal medyada gündem oldu. Bayram namazı kılmaya örümcek adam kostümüyle gelen kişiyi görenler hayrete düştü.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN GÖRÜNTÜLER
Cemaatin tepki gösterdiği kişi polis ekipleri tarafından dışarı çıkarıldı. O görüntüler sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı