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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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22 Mart 2024 22:26 - Güncelleme : 22 Mart 2024 22:48

Nevşehir'de 14 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Nevşehir'de feci bir zincirleme trafik kazası yaşandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 3'ü ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: Anadolu Ajansı

Nevşehir'de, 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3'si ağır 7 kişi yaralandı.

Nevşehir- Aksaray kara yolu 5. Etap TOKİ Kavşağı'nda yolda oluşan buzlanma kazaya neden oldu.

Nevşehir'de 14 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

Aksaray'dan Nevşehir istikametine seyir halinde olan 3 şehirlerarası otobüs, 5 tır, 4 otomobil ve 2 hafif ticari araç kavşakta kırmızı ışık yanmasının ardından buzlanmadan dolayı duramayarak çarpıştı.

Nevşehir'de 14 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var - 2. Resim

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 kişi kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Nevşehir'de 14 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var - 3. Resim

Bir süre araç trafiğine kapanan yol, temizlik çalışmasının ardından ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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