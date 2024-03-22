Nevşehir'de 14 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

22 Mart 2024 22:26 - Güncelleme : 22 Mart 2024 22:48

Nevşehir'de, 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3'si ağır 7 kişi yaralandı.

Nevşehir- Aksaray kara yolu 5. Etap TOKİ Kavşağı'nda yolda oluşan buzlanma kazaya neden oldu.

Aksaray'dan Nevşehir istikametine seyir halinde olan 3 şehirlerarası otobüs, 5 tır, 4 otomobil ve 2 hafif ticari araç kavşakta kırmızı ışık yanmasının ardından buzlanmadan dolayı duramayarak çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 kişi kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Bir süre araç trafiğine kapanan yol, temizlik çalışmasının ardından ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.