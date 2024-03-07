Nevşehir'de akraba cinayeti: Dayısını öldürdü!

07 Mart 2024 21:29 - Güncelleme : 07 Mart 2024 21:41

Nevşehir’de Hacıbektaş ilçesine bağlı Kızılağıl köyünde akraba cinayeti işlendi. Oğuz M. (40) ve yeğeni İbrahim İ. (19) arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ!

Kavganın büyümesi üzerine İbrahim İ., dayısına silahla ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Oğuz M.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri de olay yerinde inceleme başlatırken, güvenlik önlemi aldı.

Oğuz M.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. İbrahim İ. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.