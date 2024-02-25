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25 Şubat 2024 21:15 - Güncelleme : 25 Şubat 2024 21:16

Nevşehir'de kanlı cinayet: Pompalı tüfekle öldürdü

Nevşehir'de, husumetli olduğu şahısla tartışan Ümit K., pompalı tüfek kullanarak Gökhan Gürveren'i vurdu. Saldırı sonucu Gürveren hayatını kaybetti.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Nevşehir, Cinayet

Nevşehir’de bir kişi, husumetli olduğu şahsı pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olay, akşam saatlerinde Yeni Mahalle Lale Caddesi üzerindeki bir alışveriş merkezinin ara sokağında meydana geldi. Daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen Ümit K. ve Gökhan G., bir iş yerinde tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Gökhan G. iş yerinden uzaklaşırken, Ümit K. pompalı tüfek alarak peşinden koştu. Gürveren'i sokak ortasında vuran Ümit K., olay yerinden kaçtı.

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HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Gökhan Gürveren'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan şüpheli Ümit K.’nın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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SORGUSU SÜRÜYOR

Gözaltına alınan Ümit K.'nın emniyetteki sorgusu devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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