Nevşehir'de kanlı cinayet: Pompalı tüfekle öldürdü

25 Şubat 2024 21:15 - Güncelleme : 25 Şubat 2024 21:16

Nevşehir’de bir kişi, husumetli olduğu şahsı pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olay, akşam saatlerinde Yeni Mahalle Lale Caddesi üzerindeki bir alışveriş merkezinin ara sokağında meydana geldi. Daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen Ümit K. ve Gökhan G., bir iş yerinde tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Gökhan G. iş yerinden uzaklaşırken, Ümit K. pompalı tüfek alarak peşinden koştu. Gürveren'i sokak ortasında vuran Ümit K., olay yerinden kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Gökhan Gürveren'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan şüpheli Ümit K.’nın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

SORGUSU SÜRÜYOR

Gözaltına alınan Ümit K.'nın emniyetteki sorgusu devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.