08 Nisan 2024 16:31 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 16:40
Neye uğradıklarını şaşırdılar! Korku dolu anlar kamerada
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde elektrik direğine yıldırım düştü. Yaşanan büyük patlama anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Geçtiğimiz günlerde Akdeniz bölgesinde sağanak yağış etkili oldu. Hatay'ın Dörtyol ilçesinde de yağışlı hava etkisini gece saatlerine kadar hissettirdi.
Yağışlı havayla birlikte bir elektrik direğine yıldırım düşme anıysa araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde; elektrik direğine yıldırım düştüğü ve patlama yaşandığı görüldü. Patlamayla birlikte herhangi bir yangın yaşanmazken, bölgede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı