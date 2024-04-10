Niğde'de otomobil takla attı: Ölü ve yaralılar var!

10 Nisan 2024 21:56 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 22:06

Bayramda ilçeyi üzüntüye boğan ağır bilanço: Ölü ve çok sayıda yaralı var!

Bayramda ilçeyi üzüntüye boğan ağır bilanço: Ölü ve çok sayıda yaralı var!

Niğde'de bir otomobil takla attı. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çarparak takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından 3 yaralı, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne taşındı. Kazada hayatını kaybeden 1 kişinin cenazesi ise incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.