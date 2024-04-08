Niğde'de patates deposu çöktü: Ölü ve yaralılar var

08 Nisan 2024 15:39 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 16:12

Niğde merkeze bağlı Çarıklı köyünde meydana gelen olayda; yapımına devam edilen patates deposu, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. Geniş bir alanda meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybederken 3'ü ağır 4 işçide yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans; AFAD, itfaiye, jandarma ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

"İÇERİDE TOPLAM 6 KİŞİ VAR"

A Haber'e konuşan Niğde Valisi Cahit Çelik faciayla ilgili yaptığı açıklamada, "İçerde toplam 6 kişi vardı. Şu an hastanedeyim. Yaralılarla görüştüm. Yeraltı patates deposu yapıyorlar. Çökme olunca kaçmaya çalışıyorlar. Ama maalesef işçiler içerde kalıyor. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yüzeyle kazı yaptıkları alan arasında mesafe fazla olunca basınç nedeniyle çökme oluyor. Şu an göçük altında kimse yok" ifadelerini kullandı.

ÖLÜ VE YARALILARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken; toprak altından çıkarılan yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken; ölü ve yaraların isimleri de belli oldu.

Feci olayda Murat Değirmenci ve Murat Aydoğan hayatını kaybederken, Seyfettin Kaya, Muharrem Tanay, Ufuk Ergün ve Alpaslan İpek de yaralandı.