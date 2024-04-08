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08 Nisan 2024 07:09 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 07:12

Nisan ayında kar sürprizi

Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar sürprizi yaşandı. Kar ve sis nedeniyle sürücüler yollarda ilerleyemedi.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Nisan ayında kar sürprizi

Tokat'ın bin 650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde nisan yağmurları beklenirken kar yağışı etkili oldu.

Nisan ayında kar sürprizi - 1. Resim

Yağan kar ve etkili olan sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Polis ve jandarma ekipleri olası bir kazayı önlemek için gece boyunca yolda devriye attı.

Nisan ayında kar sürprizi - 2. Resim

Karayolları ekipleri de karla kaplanan yolda sıyırma işlemi yaparak buzlanma ihtimaline karşılık gece boyunca tuzlama çalışması yaptı. Nisan karıyla birlikte çam ağaçlarının beyaza büründüğü Çamlıbel Geçidi'nde kartpostallık görüntüler oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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