Nisan ayında kar sürprizi! Sürücüler zor anlar yaşadı
Van’da akşam saatlerinde şehir merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.
Nisan ayı gelmesine rağmen bazı bölgelerde kış etkisini göstermeye devam ediyor. Van merkezde belli aralıklarla etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI
Kar yağışı Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahta bulunan 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi’nde de etkili olurken, sürücüler ise zaman zaman zor anlar yaşadı. Kurubaş Geçidi'nde etkili olan kar nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Bazı ağır tonajlı araçlar yolda kalırken, beyaza bürünen bölgede Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri olumsuzluğun yaşanmaması için yolda kar temizle çalışması başlattı.
SAĞANAK ŞEHİR MERKEZİNDE ETKİLİ OLDU
Van’da akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak yağış, bazı mahallelerde su baskınlarına neden oldu. Su baskınlarının yaşandığı bölgelerde belediye ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.