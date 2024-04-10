Nisan ayında kar sürprizi! Sürücüler zor anlar yaşadı

10 Nisan 2024 06:40 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 06:41

Nisan ayı gelmesine rağmen bazı bölgelerde kış etkisini göstermeye devam ediyor. Van merkezde belli aralıklarla etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Kar yağışı Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahta bulunan 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi’nde de etkili olurken, sürücüler ise zaman zaman zor anlar yaşadı. Kurubaş Geçidi'nde etkili olan kar nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı ağır tonajlı araçlar yolda kalırken, beyaza bürünen bölgede Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri olumsuzluğun yaşanmaması için yolda kar temizle çalışması başlattı.

SAĞANAK ŞEHİR MERKEZİNDE ETKİLİ OLDU

Van’da akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak yağış, bazı mahallelerde su baskınlarına neden oldu. Su baskınlarının yaşandığı bölgelerde belediye ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.