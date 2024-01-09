Numan Kurtulmuş'tan Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırı hakkında açıklama: Organize işlere müsaade etmeyiz

09 Ocak 2024 11:39 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 12:16

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da dün akşam bir camide imama yönelik gerçekleştirilen bıçaklı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Saldırının provokatif bir eylem olmamasını umduklarını söyleyen Kurtulmuş, aksi bir duruma müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

"BU ORGANİZA BİR SALDIRIYSA..."

Olaya ilişkin konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Son dönemdeki bu gelişmeler bize çok daha birlik ve beraberlik içerisinde olmamızı, çok daha fazla şuurlu ve geleceği planlayarak hareket etmemizi göstermekte ve öğretmektedir. Bu organize bir saldırıysa, Türkiye buna geçit vermez. Türkiye karıştırılmak isteniyorsa müsaade etmeyiz."

NE OLMUŞTU?

Fatih Camisi’nde dün akşam namaz sırasında sorun çıkaran şüpheli Ö.S, özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkartılmıştı. Namazın ardından imam odasına giren ve Galip Usta ile konuşmak istediğini belirten şüpheli, imam ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaralamıştı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerince şüpheli Ö.S. gözaltına alınırken, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Usta ve Erdem, hastaneye kaldırılmıştı.

SALDIRI ANI KAMERADA

İmam ile bir vatandaşın yaralandığı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde cami içerisinde bir anda kargaşa çıktığı bu sırada bir kişinin imam ile bir vatandaşı bıçakladığı görülüyor.

ZANLI SABIKALI ÇIKTI

Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişiye yönelik bıçaklı saldırının ardından gözaltına alınan şüphelinin daha önce "kasten yaralama" suçundan poliste kaydının bulunduğu belirlendi.