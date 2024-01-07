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    • 07 Ocak 2024 14:38 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 14:39

    Nureddin Nebati'yi sinirlendiren paylaşım: "Allah belanızı versin yalanlarınızda boğulun..."

    Editör: Furkan Günler / Kaynak: TGRT Haber

    Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Esenler Belediyesi bünyesindeki bir merkezin bilim kurulu üyesi olduğu ve aylık 200 bin TL aldığı iddialarına "Allah belanızı versin. Yalanlarınızda boğulun" sözleriyle çok sert tepki gösterdi.

    Nureddin Nebati&#039;yi sinirlendiren paylaşım: &quot;Allah belanızı versin yalanlarınızda boğulun...&quot;
    Esenler Belediyesi, Tepki

    Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin İstanbul Esenler Belediyesi bünyesinde 2012 yılında kurulan Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi'nin bilim kurulu üyesi olduğu ve aylık 200 bin TL aldığı iddiaları ortalığı karıştırdı. Nebati çıkan iddialara çok sinirlendi.

    NUREDDİN NEBATİ ÇIKAN İDDİALARA ÇOK SİNİRLENDİ

    Konuyla ilgili olarak sosyal medya platformu X'ten bir açıklama yapan Nebati, paylaşım yapan bir kullanıcıya beddua edip "Ben bir bilim adamıyım" dedi.

    "ALLAH BELANIZI VERSİN YALANLARINIZDA BOĞULUN"

    Nebati şunları yazdı; "Allah cc belanızı versin. Yalanlarınızda boğulun. Kimden ne zaman nerede ücret almışım? Ben bir bilim adamıyım. 2012 yılından beri harika işler yapan şehircilik ve kentleşme politikalarına akademik katkılar sunan bilim kurulunda bulunmam sizi niye rahatsız ediyor. Üstelik bu çalışmaları herhangi bir ücretle değil tersine aklımızın zekatı diye tamamen ücretsiz yapmış biriyim. Ahlaksızlığın da bir sınırı yok mu?"

    Nureddin Nebati devir teslimde derin bir 'oh' çekti
    Oynat

    Nureddin Nebati devir teslimde derin bir 'oh' çekti

    Yeni kabinenin açıklanmasıyla görev değişimleri de bugün gerçekleştirilmeye başlandı. Ekonomi yönetiminin başına Mehmet Şimşek'in getirilmesinin ardından bugün yapılan devir teslimde Nebati'nin, Şimşek'in teşekkür konuşması sonunda derin bir 'oh' çekmesi dikkat çekti.

    Haberler>Gündem>Nureddin Nebati'yi sinirlendiren paylaşım: "Allah belanızı versin yalanlarınızda boğulun..."
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    Esenler BelediyesiTepki
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