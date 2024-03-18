Nusaybin'de 10 kilo esrar ele geçirildi

18 Mart 2024 13:44 - Güncelleme : 18 Mart 2024 13:47

Türk güvenlik güçleri düzenlediği operasyonlarla uyuşturucuya geçit vermiyor. Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir araçta, 10 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.

''DUR'' İHTARINA UYMADILAR

Alınan bilgilere göre, polis ekipleri ilçede şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araç arazide terk edilmiş halde bulundu. Ekiplerce araçta yapılan aramada, 10 kilo 600 gram esrar, şarjör ve 16 fişek ele geçirildi. Kimliği tespit edilen sürücünün yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.