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14 Nisan 2024 15:20 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 15:21

Öfkeli kadın mekanı terk eden erkek arkadaşını bıçakladı

Avcılar'da bir eğlence mekanında erkek arkadaşıyla tartışan kadın, mekanda kendisini bırakıp giden adamın arkasından yanaşarak bıçakladı.

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Avcılar'da müzikli eğlence mekanında erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra sinirlenen kadının saldırdığı anlar kameraya yansıdı. Olay yaşanırken çevredekilerin umursamaması dikkat çekti. 

Z.U. İsimli kadın, tartışma sonrası sinirlenip mekanı terk eden erkek arkadaşı E.D.’yi giderken bacağından bıçakladı. E.D. kendi imkanlarıyla hastaneye gittikten sonra geri dönüp polis merkezine kadın hakkında şikayette bulundu. Kadın gözaltına alınırken, adamın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

ARKADAN YANAŞIP BIÇAKLADI

Yaşanan olay anı mekan içindeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde adamın giderken kadın tarafından arkadan bıçaklanması yer aldı. Görüntülerin devamında ise olay olurken mekandaki diğer kişilerin masada oturup eğlenceye devam ettikleri görüldü.

Öfkeli kadın mekanı terk eden erkek arkadaşını bıçakladı - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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