Öfkeli sürücü dehşet saçtı: Önünü kesip camını yumrukladı

09 Ocak 2024 13:31 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 13:38

İstanbul'da trafikte çıkan kavgalara bir yenisi daha eklendi. Kavganının bu sefer ki adresi Okmeydanı oldu... TEM Otoyolu Kağıthane Okmeydanı ayrımında meydana gelen olayda; iki sürücü arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

TEKME VE YUMRUK ATTI

Otomobil sürücüsü yoluna devam ettiği esnada hafif ticari aracın sürücüsü emniyet şeridinden süratli şekilde gelerek otomobilin önünü kesti. Aracından inen sürücü ardından otomobili tekmeleyerek camına da yumruk attı.

Öfkeden çılgına dönen sürücüye yanındaki kız arkadaşı engel olmaya çalışırken, yaşananlar ise otomobil sürücüsünün kamerasına yansıdı.