09 Ocak 2024 13:31 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 13:38
Öfkeli sürücü dehşet saçtı: Önünü kesip camını yumrukladı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine öfkesine hakim olamayan bir sürücü, diğerinin önünü keserek camını yumrukladı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
İstanbul'da trafikte çıkan kavgalara bir yenisi daha eklendi. Kavganının bu sefer ki adresi Okmeydanı oldu... TEM Otoyolu Kağıthane Okmeydanı ayrımında meydana gelen olayda; iki sürücü arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
TEKME VE YUMRUK ATTI
Otomobil sürücüsü yoluna devam ettiği esnada hafif ticari aracın sürücüsü emniyet şeridinden süratli şekilde gelerek otomobilin önünü kesti. Aracından inen sürücü ardından otomobili tekmeleyerek camına da yumruk attı.
Öfkeden çılgına dönen sürücüye yanındaki kız arkadaşı engel olmaya çalışırken, yaşananlar ise otomobil sürücüsünün kamerasına yansıdı.