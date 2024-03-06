Yazar Eylem Tok ve oğlu Mısır'a kaçtı, ölen adamın ailesi isyan etti: Güle oynaya uçağa bindiler

06 Mart 2024 14:06 - Güncelleme : 06 Mart 2024 14:52

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen bir olay yaşandı. İstanbul Eyüpsultan’da lüks ciple emniyet şeridinde arızalanan ATV aracını kontrol eden gruba çarpan ve 1 kişinin ölümüne sebep olan 17 yaşındaki T.C. isimli sürücü, yazar olan annesi Eylem Tok ile birlikte Mısır’a kaçmıştı.

Kazada Oğuz Murat Acı olay hayatını kaybederken Tahsin Arslan, Süleyman Arslan, Hasan Topal, İbrahim Gümüş ise yaralanmıştı. Gündeme düşen olay sonrası yetkililer; yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu.

"ÖLÜME TERK ETMEK HANGİ VİCDANDA VAR?"

Oğuz Murat Acı'nın ailesi de yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu:

"Öncelikle, yazılanların tamamı bir senaryodur. Avukatları çok güzel bir kılıf uydurmuş. Tüm mağdur anne gibi davranıyor, ama oğlunun hiçbir suçu yokmuş gibi görünüyor. Öyle bir mağdur rolüne girmiş ki neredeyse bizler üzüleceğiz. Olay yerinde 5 kişiyi ölüme terk etmek hangi vicdanda var?

Kaza yapanların hepsi 45 dakika boyunca baygın kalıyorlar. Kendi imkanlarıyla ayıldıktan sonra kendileri ambulansı arıyorlar. Oğuz ve bir diğer arkadaşı kazadan dolayı ormana doğru uçtuğu için onların telefonları bulundu, ama yol üzerinde yatan kişilerin hepsinin telefonları kayıp...

"GÜLE OYNAYA UÇAĞA BİNDİLER"

Nasıl bir şans ki onların telefonları kayıp değil, ama ulaşılabilir kişilerin telefonları kayıp oluyor. Sosyal medya gündemine oturana denk hiçbir açıklama yapılmadı.

Madem bu kadar canın acıdı, üzüldün, bir adım da neden bulunmadın da tek derdin kaçmak oldu? Havalimanındaki görüntülerinde de yüzünde hiç pişmanlık gibi bir tavır yok. Güle oynaya uçağa biniyorsun"