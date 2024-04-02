Okula yaptırılan hayrat çeşme dehşet saçtı! 7 yaşındaki Eymen altında kaldı

02 Nisan 2024 12:40 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 13:13

Antalya'da Şerife Tufan İlkokulu'nda yaşanan olayda, okulun karşısında akrabalarının işyerinde bulunan Atiye - Hasan Çiçek çiftinin 7 yaşındaki çocukları Eymen, annesine eğitim gördüğü okulun bahçesindeki hayrattan su içmek istediğini söyledi.

MERMER BLOK BİR ANDA ÇÖKTÜ

Arkadaşlarıyla birlikte okul bahçesine giren Eymen, çeşmeden su içtikten sonra hayratın üzerine çıktı. Bu sırada üst kısımdaki mermer blok bir anda çöktü.

Diğer çocuklar kaçarak olayı yara almadan atlatırken, minik Eymen yaklaşık 1,5 metre yükseklikten düşüp, mermer ve beton parçaların altında kaldı. Diğer çocukların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen anne Atiye Çiçek, çocuğunu kanlar içerisinde görünce büyük bir şok yaşadı. Sol bacak kaval kemiği kırılan, kafa ve vücudunun çeşitli noktalarında kesiler oluşan küçük Eymen, Kepez Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

"İÇ KANAMADAN ŞÜPHELENİYORLAR"

Olayın halen şokunu atlatamayan anne Atiye Çiçek, şunları söyledi:

“Okul normalde kapalı ama her zaman kapıları açık. Su içmek ve bisiklet sürmek için okula gitmek istemişti. Ben de izin verdim. Fayanslar kırılmış, devrilmiş çocuğumun üzerine. Çocuğumun ayağı kırık, iç kanamadan şüpheleniyorlar. Kulağının arkasında 15 dikiş var. Ölümle burun buruna gelmiş. Ameliyata girecek. Daha 7 yaşında, bünyesi nasıl kaldıracak”.