25 Nisan 2024 10:46 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 10:52
Okulda zehirlenme vakası! Çok sayıda öğrenci hastanelik oldu
Giresun'da bir lisede yatılı okuyan 19 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Editör: Onur Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
Giresun'da çok sayıda lise öğrencisi hastanelik oldu. Zehirlenme şüphesiyle birçok öğrenci tedavi altına alındı.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Keşan ilçesindeki Fen Lisesinin yatılı pansiyonunda kalan 19 öğrenci, sabah saatlerinde ishal ve karın ağrısı şikayeti yaşadı. İhbar üzerine öğrenciler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan öğrenciler, burada yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.
Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı