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14 Nisan 2024 08:49 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 08:50

Olağanüstü itiraz için bugün son gün

7 Nisan'da başlayan olağanüstü itiraz süreci bugün saat 17.00'de tamamlanacak.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
Olağanüstü itiraz için bugün son gün

Yüksek Seçim Kurulu'nda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin sonuçlarına itirazlar için mesai sürüyor. Kurul, siyasi partiler ve bağımsız adayların 20'den fazla itiraz dosyasını ele aldı.

7 Nisan'da başlayan olağanüstü itiraz süreci ise devam ediyor.

Siyasi partiler, olağanüstü itiraz süreci kapsamında bugün saat 17.00'ye kadar itirazda bulunabilecek.

Kesin sonuçlar, tüm itirazlar sonuca bağlandıktan sonra Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulacak.

Kaynak: TGRT Haber
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