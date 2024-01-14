Olası İstanbul depremi için ürküten senaryo! 91 bin 81 binada yıkılma riski

14 Ocak 2024 06:40 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 06:53

Ülkemiz seçim atmosferine girdi. 81 şehrimizin il, ilçe başkanları ve muhtarları değişecek. Adaylar seçim propagandalarına başladı. Siyasiler, gelecek hedeflerini seçmenlere anlatarak oy toplamak için ter döküyor. Bu seçimde ‘kentsel dönüşüm’ konusu özellikle büyükşehirlerde sandık sonuçlarını etkileyecek en büyük faktör.

İSTANBULLU ÇÖZÜM BEKLİYOR

Çünkü İstanbullu seçmen dönüşüm ile ilgili siyasilerde çözüm önerilerini bekliyor. Her ne kadar hükûmetin bu konudaki çalışmaları devam etse de metropolün başına gelecek olan liderin dönüşüm konusundaki tecrübesi ve ilgisi çok önemli. Kısacası başta İstanbul olmak üzere ülke çapında dönüşüme odaklanan siyasiler seçimde bir adım öne çıkacağa benziyor.

İstanbul’un başına kim gelirse gelsin kendisini büyük bir sorumluluk bekliyor. Metropolde acilen dönüştürülmesi gereken 600 bin konut bulunuyor. Ayrıca devam eden projelerin de hız kazanması gerekiyor. İstanbul’un yeni Belediye Başkanı; 2012 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın “İktidarı kaybetme pahasına yapacağız’’ dediği kentsel dönüşüm sürecinde bayrak taşıyıcı pozisyon alması gerekiyor.

DÖNÜŞÜMÜN ENGELİ KAÇAK YAPI

Muhtemel İstanbul depremi öncesinde mevcut konut stokunun yenilenmesi hayati önem taşıyor. Ancak zamanında yapılan kaçak yapılar bu dönüşüme taş koyuyor… Bugün Türkiye genelinde kaçak yapılaşma oranı tüm konutların yüzde 40’ını kapsıyor.

Sadece İstanbul’daki kaçak yapılaşma oranı yüzde 70’ler seviyesinde… 1970 ve 1990’lı yıllarda yapılan konutların çoğunda imar problemi var. Zamanında küçük müteahhitlerin çıktığı kaçak katlar, bugün kentsel dönüşümü olumsuz etkiliyor. Çünkü çoğu apartman imar izni dışında yapıldı. Bakanlık bu mesele üzerinde çalışıyor.

40 MİLYAR DOLARLIK FATURA ÇIKABİLİR

İstanbul genelinde resmî kayıtlara göre 1 milyon 166 bin bina bulunuyor. Binaların 255 bini 1980 öncesinde, 533 bini 1990-2000, 376 bini de 2000-2019 yılları arasında inşa edildi. “İstanbul Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi” sonuçlarına göre; muhtemel bir depremde, İstanbul’da 91 bin 81 binanın ağır veya çok ağır hasar, 167 bin 116 binanın orta hasar alacağı tahmin ediliyor.

Çalışmalarda 140 milyon ton enkazın çıkacağı, 40 milyar dolarlık ekonomik kayıp oluşacağı, Avrupa Yakası’nın güney bölümünün en büyük hasarı alacağı tahmin ediliyor.

TOKİ KRİTİK ROLDE

Türkiye genelinde başlatılan kentsel dönüşüm projesi ile bugüne kadar 3 milyon konut dönüştürüldü. 12 milyon vatandaşın can ve mal güvenliğini teminat altına alındı. Şu anda ülkemizin dört bir yanındaki şantiyelerde 120 milyar liralık yatırım bedeliyle, 350 bin kentsel dönüşüm ve sosyal konut inşa çalışmaları sürüyor. 2035 yılına geldiğimizde Türkiye’nin deprem riski olan bölgelerinde kentsel dönüşüme girmemiş hiçbir binamız kalmayacak. 2024- 2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı’nda; kentsel dönüşüm, şehirleşme ve konut ile çevrenin korunmasıyla ilgili başlıklar olduğu görüldü. Burada en dikkat çeken detayların başında ise TOKİ’nin konut hedefi geliyordu. Plana göre TOKİ’nin beş sene içinde 500 bin yeni konut yapacağı duyuruldu.