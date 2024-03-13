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13 Mart 2024 20:09 - Güncelleme : 13 Mart 2024 20:11

Oltası yüksek gerilim hattına takılan adamdan acı haber

Antalya'da ırmakta balık avlarken oltası yüksek gerilim hattına dolanan adamdan acı haber geldi.

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Oltası yüksek gerilim hattına takılan adamdan acı haber

Antalya’nın Serik ilçesinde ırmakta balık avlarken oltasının yüksek gerilim hattına çarpması sonucu elektrik akımına kapılan adam hayatını kaybetti.

TELLERE DOLANDI

Edinilen bilgiye göre olay, Belkıs Mahallesi Köprüçay Nehri'nde meydana geldi. Hüseyin Demir (41) oltası ile balık avlarken misinanın yüksek gerilim hattındaki tellere dolanması sonucu elektrik akımına kapıldı. Olay sonrası vatandaşların ihbarı ile 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Demir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Demir’in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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