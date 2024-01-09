Ölüm teğet geçti! Takla atan cipte yanmaktan kurtuldular

09 Ocak 2024 06:19 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 06:20

Çorum'un Alaca ilçesi dün gece saatlerinde korkunç bir kazaya sahne oldu. Alaca ilçesinde kontrolden cip takla atıp alev alırken aracın içindeki 2 kişi itfaiye ekiplerinin çabalarıyla yaralı olarak kurtuldu.

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığına göre kaza, Emniyet Kavşağı'nda meydana geldi. Murat K. yönetimindeki 19 LP 560 plaka araç şehir merkezinde seyir halindeyken sürücü bilinmeyen bir şekilde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan cip orta refüje çarptıktan sonra takla attı ve ters dönen yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra alev aldı.

İTFAİYENİN HIZI KURTARDI

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Çok hızlı bir şekilde olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri sürücü ve yanında bulunan Emre T.'yi yaralı olarak araçtan çıkarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kazazedeler ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazanın ardından yangın çıkan cipteki alevlere itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek söndürdü.