31 Mart 2024 03:47 - Güncelleme : 31 Mart 2024 03:47
Önce eşini ve çocuğunu vurdu sonra intihara kalkıştı!
Van'da görevli uzman çavuş, eşini ve bebeğini silahla vurduktan sonra intihar girişiminde bulundu. 4 aylık bebek hayatını kaybederken, uzman çavuşun ağır eşi ise hafif yaralandı.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Van'ın Çaldıran ilçesinde feci bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Çaldıran ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olduğu öğrenilen uzman çavuş, silahla eşine ve 4 aylık çocuğuna silahla ateş ettikten sonra intihar girişiminde bulundu.
Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giden ekipler, bebeğin hayatını kaybettiği, uzman çavuşun ağır, eşinin de hafif yaralandığını tespit etti.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulansla ilk önce Çaldıran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra Van'a sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı