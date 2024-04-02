Onu ağaçta görenler şaşkına döndü: Vatandaşlar hemen kayda aldı

02 Nisan 2024 10:19 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 10:22

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde nesli tükenmekte olan boynuzlu baykuş, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Çınar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde boynuzlu baykuş bulundu. Ağacın üzerinde görülen nesli tükenmekte olan boynuzlu baykuş görenleri şaşırttı.

Köylüler, ilk defa bu türden bir baykuş gördüklerini belirterek, o anı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Baykuş, bir süre sonra uçarak gözden kayboldu.