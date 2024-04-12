Ordu'da hava ulaşımına sis engeli

12 Nisan 2024 05:49 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 05:50

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 4 bölge için sağanak yağış uyarısı! İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 11 Nisan hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 4 bölge için sağanak yağış uyarısı! İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 11 Nisan hava durumu

Kentte akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis, hava ulaşımında aksamaya neden oldu.

Hava yolu şirketleri tarafından İstanbul, Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa havalimanlarından karşılıklı yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

Esenboğa Havalimanı'ndan Ordu-Giresun Havalimanı'na gelen bir uçak ise Rize-Artvin Havalimanı'na yönlendirildi.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin normale dönmesi bekleniyor.