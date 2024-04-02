Ordu’da patpat kazası: Baba oğul hayatını kaybetti

02 Nisan 2024 18:48 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 18:49

Kaza, Kumru-Korgan karayolu Ayazlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatsa-Kumru yolunda seyir halinde bulunan Aydoğan Güzelce (47) yönetimindeki patpat diye tabir edilen tarım aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bahçeye uçtu ve orada bulunan ağaca çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kaza yapan sürücü Aydoğan Güzelce ve yanında bulunan oğlu Eren Güzelce’nin (15) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlediler.