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02 Nisan 2024 18:48 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 18:49

Ordu’da patpat kazası: Baba oğul hayatını kaybetti

Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen patpat kazasında baba ve oğlu hayatını kaybetti.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ordu’da patpat kazası: Baba oğul hayatını kaybetti

Kaza, Kumru-Korgan karayolu Ayazlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatsa-Kumru yolunda seyir halinde bulunan Aydoğan Güzelce (47) yönetimindeki patpat diye tabir edilen tarım aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bahçeye uçtu ve orada bulunan ağaca çarptı.

Ordu’da patpat kazası: Baba oğul hayatını kaybetti - 1. Resim

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kaza yapan sürücü Aydoğan Güzelce ve yanında bulunan oğlu Eren Güzelce’nin (15) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlediler.

Ordu’da patpat kazası: Baba oğul hayatını kaybetti - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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