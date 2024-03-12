Organize hırsızlık güvenlik kamerasında!

12 Mart 2024 18:27 - Güncelleme : 12 Mart 2024 18:28

3 kadın kuyumcuya girdi, biri diğerini kaldırdı... Kolye ucu dolu tablayı çaldılar. Hırsızlığın yaşandığı yer Mersin’in Akdeniz ilçesi. Kuyumcuya giren 3 kadın iş yeri sahibi Mahmut Gökalp'a altın almak istediklerini söyledi. Şüphelilerden biri, dükkanda bulunan Gökalp'ın babasını takılara bakma bahanesiyle oyalarken diğer 2 kişi de vitrindeki kolye ucu dolu tablayı böyle çaldı. Sonra da tablayı elbisesinin altına gizledi.

Zanlıların iş yerinden ayrılmasının ardından hırsızlığı fark eden esnaf, durumu polise bildirdi. Polis, zanlıların yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

HIRSIZLIK ANI ANBEAN YANSIDI

Öte yandan, kuyumcu dükkanındaki hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 2 kadın şüphelinin vitrinin içindeki tablayı alarak diğer kadının elbisesinin altına gizlediği anlar yer aldı.