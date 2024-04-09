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09 Nisan 2024 00:01 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 00:05

Orhangazi Tüneli'nde yolcular ölümden döndü!

Bursa Orhangazi Tüneli'nde yolcu otobüsü alev alev yandı. Alev topuna dönen otobüsteki 35 yolcu tahliye edilirken, 2 yolcu dumandan etkilendi.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Orhangazi Tüneli&#039;nde yolcular ölümden döndü!

Kocaeli’den İzmir istikametine giden yolcu otobüsü, Bursa-İstanbul yolu Orhangazi Tüneli girişinde alev alev yandı.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Kocaeli’den İzmir seferi için kalkan yolcu otobüsü, Bursa-İstanbul yolu Orhangazi Tüneli girişinde bir anda alev alarak yanmaya başladı. Alevleri fark eden otobüs şoförü aracı sağ şeride çekip, 35 yolcuyu tahliye etti.

Orhangazi Tüneli'nde yolcular ölümden döndü! - 1. Resim

Kısa sürede otobüsü alev topuna çeviren yangın kameraya yansırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, otobüs hurdaya döndü.

Yangın sırasında tünele kaçan 2 yolcunun dumandan etkilendiği öğrenildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 2 vatandaşın hayati tehlikesi bulunmazken, trafik ise tedbir amaçlı durduruldu. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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