Osmangazi Köprüsü dönüş yolunda rekor kırdı

14 Nisan 2024 13:43 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 13:44

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 13 Nisan tarihinde Osmangazi Köprüsü’nden 117 bin 537 araç geçtiğini açıklarken, bu anlamda tüm zamanların rekorunun kırıldığını söyledi.

6 DAKİKADA GEÇİLİYOR

İstanbul’u Ege’ye bağlayan İstanbul-İzmir Otoyolu’nun en önemli bileşeninin Osmangazi Köprüsü olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, köprünün 1 Temmuz 2016’da hizmete açıldığını anımsattı. Uraloğlu, “Eski yolu kullanarak körfezi geçmek yaklaşık bir buçuk saati, feribot ile geçmek ise 45 ile 60 dakika kadar sürüyordu. Bayram tatili gibi yoğun günlerde de bekleme süreleri uzuyordu. Osmangazi Köprüsü sayesinde bu geçişi 6 dakikaya indirdik” dedi.

ZAMAN VE YAKIT TASARRUFUYLA FERİBOT BEKLEMEK ZORUNDA KALMIYOR

Bakan Uraloğlu köprü sayesinde ciddi bir zaman tasarrufu zaman ve yakıt tasarrufu sağlandığının da altını çizerek, “Köprümüz sayesinde artan araç sayısı trafik nedeni ile oluşacak zaman kaybı ve yakıt kaybının da önüne geçmiş olduk. Artık vatandaşlarımız kilometrelerce yol gitmek hem de feribot beklemek zorunda kalmıyor” ifadelerini kullandı.

KARŞILAMA ORANI YÜZDE 209

13 Nisan tarihinde Osmangazi Köprüsü’nden 117 bin 537 aracın geçtiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, bu tarihte yapılan geçiş sayısının, garanti edilen araç sayısının 2,94 katı olduğunu bildirdi. Bakan Uraloğlu, “13 Nisan tarihinde ulaşılan rakam ile geçtiğimiz yıl 24 Haziran 2023 tarihinde 111 bin 770 araç geçişi ile kırılan rekor geçilmiş oldu. Osmangazi köprüsünden bayramın ikinci günü (11 Nisan) 109 bin 688, bayramın üçüncü günü (12 nisan) 111 bin 699 geçişi, dün ise 117 bin 537 geçişi oldu. Yani bayram dönüşünde araç hareketliliğinde ciddi oranda artış yaşandı. 4 Nisan tarihinden bugüne kadar köprüyü 835 bin 128 araç kullandı. Garanti karşılama oranı ise yüzde 209’lara çıktı” ifadelerini kullandı.