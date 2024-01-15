Osmaniye'de PKK’ya darbe: 5 yabancı tutuklandı

15 Ocak 2024 15:01 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 15:22

Osmaniye’de jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheliler tutuklandı. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/YPG/PYD silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

HEPSİ YABANCI UYRUKLU

Bu kapsamda, Suriye'de PKK/YPG/PYD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten D.A., İ.A., M.A., H.A. ve T.A.’nın kaldıkları adres belirlendi. Şüphelilerin il merkezindeki adreslerine operasyon düzenleyen jandarma, Suriye uyruklu 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

5 TUTUKLAMA

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.