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13 Nisan 2024 22:15 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 22:15

Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Osmaniye’de sağanak yağış nedeniyle göle dönen yollar araç trafiğine kapandı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Osmaniye&#039;de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Osmaniye'de akşam saatlerinde bastıran sağanak, kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi.

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Yaklaşık bir saat süreli etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle Musa Şahin Bulvarı üzerindeki birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu, işyerlerini su bastı.

Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi - 2. Resim

Sürücüler ve yayalar, yollarda biriken sular nedeniyle zor anlar yaşadı.

Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi - 3. Resim

Devlet Bahçeli Alt Geçidi, su birikintisi nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapandı.

Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi - 4. Resim

Alt geçitte yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, “Akşam saatlerinde ani bir şekilde başlayan yağış sonrası mahallelerimizde merkez de su baskınları yaşadık. Belediyemiz Su Kanalizasyon İşleri, Fen İşleri, Temizlik İşleri ve İtfaiye Müdürlüğü çalışanlarımız, tüm ekipmanları ile sahadalar. Yaşanan olumsuzlukları giderebilmek için çanla başla çalışmalarını sürdürüyorlar. Alt geçitte biriken yağmur sularının tahliyesini gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz sahada teyakkuz halindeler. Osmaniye’mize geçmiş olsun” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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