Oto sanayide ilahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

13 Ocak 2024 19:38 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 19:39

Gaziantep'te akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Mavikent Oto Sanayi Sitesinde bir olay meydana geldi. İddiaya göre, oto sanayi esnafı ile müşteriler arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada silah ve bıçakların kullanılması sonucu isimleri öğrenilemeyen 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA

Olay sonrası bölgeye gelen jandarma ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi alarak geniş çaplı soruşturma başlattı.