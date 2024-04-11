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11 Nisan 2024 18:13 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 18:14

Otomobil 7 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçtı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde otomobilin çarpıp kaçtığı 7 yaşındaki çocuk yaralandı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Çetin Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, aniden sokağa çıkan 7 yaşındaki E.A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle E.A.'nın bacağı otomobil tekerleğinin altında kaldı. E.A. savrulurken, otomobil sürücüsü bölgeden kaçarak uzaklaştı.

Otomobil 7 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçtı - 1. Resim

Kazayı fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan E.A., Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Otomobil 7 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçtı - 2. Resim

Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, E.A.’ya çarpıp otomobiliyle kaçan sürücünün, Ramazan Bayramı sebebiyle sokaktaki bir binada ikamet eden yakınlarını ziyaret etmeye geldiği öğrenildi.

Otomobil 7 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçtı - 3. Resim

Polis ekipleri kazayı gören vatandaşların ifadesine başvururken, sürücüyü yakalamak için ise çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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