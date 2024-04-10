Otomobil gölete düştü: 1 kişi ölü bulundu

10 Nisan 2024 05:14 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 05:14

Uşak'ın Yeşil Karaağaç Mahallesi'ndeki Karaağaç Göleti'nde bir otomobilin batmış halde olduğu görüldü. Görgü tanıkları durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine giden ekiplerin otomobilde birinin olup olmadığını tespit edememesi üzerine, bölgeye AFAD Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi. AFAD Sualtı Arama ve Kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu, otomobilde bir kişinin cesedine ulaşıldı.

Dalgıçlar tarafından çıkarılan cesedin, olay yerine gelen yakınlarının da teşhis etmesi sonucu 43 yaşındaki Erkan Ö. olduğu belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından talihsiz adamın cenazesi, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobil ise dalgıçlar tarafından zincire bağlanıp vinçle çıkarıldı.