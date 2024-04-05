05 Nisan 2024 05:50 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 05:50
Otomobil şarampole devrildi: 7 kişi yaralandı
Erzincan’da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
Erzincan'da feci bir kaza meydana geldi. M.Z’nin kullandığı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolu Kalkancı köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.
Bölgeye gelen ekipler, kazada yaralanan sürücü ile A.Z., M.Z., S.Z., Ü.G.Z, B.Z. ve İ.Z’yi Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı