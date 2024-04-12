12 Nisan 2024 18:56 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 18:57
Otomobil tarlaya uçtu: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Edirne'de kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Edirne’nin Elçili köyünden Tayakadın köyüne seyir halinde otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçta bulunan 18 yaşındaki Berke Basiç hayatını kaybetti.
ACI HABER HÜZNE BOĞDU
Berke'nin acı haberi köy halkını ve yakınlarını üzüntüye boğdu.
Tayakadın köyünde kılınan cenaze namazının ardından, Berke Basiç’in cenazesi köy mezarlığına defnedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı