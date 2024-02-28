Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Otomobil tıra ok gibi saplandı: 1 ölü 1 ağır yaralı
28 Şubat 2024 20:58 - Güncelleme : 28 Şubat 2024 21:17

Otomobil tıra ok gibi saplandı: 1 ölü 1 ağır yaralı

Kahramanmaraş’ta tünel içerisinde otomobilin tır dorsesine ok gibi saplandığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kahramanmaraş, Kaza, TIR, Otomobil

Edinilen bilgilere göre kaza, Kahramanmaraş - Göksun karayolunda bulunan Edebiyat Yolu tünellerinde meydana geldi.

Saat 16.30 sıralarında M.P. idaresindeki 46 EC 618 plakalı otomobil Kahramanmaraş istikametinden Göksun istikametine seyir halindeyken, Sezai Karakoç Tüneli içerisinde önünde seyreden A.H. idaresindeki sebze yüklü 31N8305 plakalı tıra bağlı 31ANC20 plakalı yarı römorka arkadan çarptı.

Otomobil tıra ok gibi saplandı: 1 ölü 1 ağır yaralı - 1. Resim

1 KİŞİ ÖLDÜ 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Kazada Peugeot marka otomobil içerisinde bulunan H.E. hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü M.P. ise ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Otomobil tıra ok gibi saplandı: 1 ölü 1 ağır yaralı - 2. Resim

KAZA NEDENİYLE ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluşurken, ekiplerin çalışması sonucu yol trafiğe açıldı. Meydana gelen trafik kazası tünel içerisinde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil tıra ok gibi saplandı: 1 ölü 1 ağır yaralı - 3. Resim

Otomobil tıra ok gibi saplandı: 1 ölü 1 ağır yaralı - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...