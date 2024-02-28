Otomobil tıra ok gibi saplandı: 1 ölü 1 ağır yaralı
Kahramanmaraş’ta tünel içerisinde otomobilin tır dorsesine ok gibi saplandığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Kahramanmaraş - Göksun karayolunda bulunan Edebiyat Yolu tünellerinde meydana geldi.
Saat 16.30 sıralarında M.P. idaresindeki 46 EC 618 plakalı otomobil Kahramanmaraş istikametinden Göksun istikametine seyir halindeyken, Sezai Karakoç Tüneli içerisinde önünde seyreden A.H. idaresindeki sebze yüklü 31N8305 plakalı tıra bağlı 31ANC20 plakalı yarı römorka arkadan çarptı.
1 KİŞİ ÖLDÜ 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI
Kazada Peugeot marka otomobil içerisinde bulunan H.E. hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü M.P. ise ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.
KAZA NEDENİYLE ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluşurken, ekiplerin çalışması sonucu yol trafiğe açıldı. Meydana gelen trafik kazası tünel içerisinde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.