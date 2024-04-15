Otomobilde yılan paniği! İtfaiye alarma geçti

15 Nisan 2024 10:07 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 10:15

Antalya'da meydana gelen olayda Onur Boran (36) isimli vatandaş, otomobilinin motor bölümüne yaklaşık 80 santimetre uzunluğunda ince ve gri renginde bir yılan girdiğini gördü.

Kendi imkânlarıyla yılanı bulup çıkarmaya çalışan Boran, başarılı olamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

YILANI BULMAK İÇİN 30 DAKİKA UĞRAŞTILAR

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracı detaylı bir şekilde inceledi, 30 dakika boyunca yapılan aramalarda yılana rastlanılmadı.

Olay anını anlatan Onur Boran, "Otomobilime binecektim. Kapısını açtım ve o sırada yılan aracımın altına kaçtı. Sonra motor kaputunun içine girdi. Bekledim biraz ama yılan çıkmadı, itfaiye geldi bulamadı. Aracımın içine girerse o sıkıntı. Çünkü çocuklarım var. 80 santim, ince yapılı ve kül renginde bir yılandı" dedi. Olayın ardından Boran, çaresizce bekledikten sonra aracına binip gitti.