TEM'de korkunç kaza! Otomobilin tavanı uçtu: Ölü ve yaralılar var 

04 Mart 2024 03:22 - Güncelleme : 04 Mart 2024 03:32

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, TEM Otoyolu İzmit ilçesi geçişi Gültepe Dinlenme Tesisleri mevkiinde meydana gelen kazada, İstanbul istikametine seyir halinde olan O.U. idaresindeki SIG X 8181 Almanya plakalı BMW marka otomobil aynı yönde giden M.A. hakimiyetindeki 15 ACS 136 plakalı Daf marka tırın dorsesine arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçlar 30 metre sürüklenirken, BMW marka otomobilin tavanı koparak uçtu. Sürücü O.U., sağ koltuktaki Serkan Küçük ve arka koltuktaki S.Ç. isimli yolcular otomobilde sıkıştı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobilden çıkartılan O.U. ve S.Ç., ilk müdahalelerinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edildi. Serdar Küçük ise ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Feci kaza sonrası hastaneye kaldırılan, S.Ç.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerin yaptığı çalışmada otomobilde boş alkol şişeleri olduğu görüldü.

Kaza sebebiyle TEM Otoyolu’nun İstanbul istikametine trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekiplerince kontrollü geçişlerin sağlandığı trafik kazalı araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından normal seyrine döndü.