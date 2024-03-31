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Ramazan Vuslat
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31 Mart 2024 15:04 - Güncelleme : 31 Mart 2024 15:12

Oy kabinine girdi bu notu bırakıp çıktı!

Türkiye genelinde 81 ilde devam eden seçimlerden ilginç kareler gelmeye devam ediyor. Oy kabinine girip muhtarlarla ilgili bir not bırakan kişi gündem oldu.

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr
Oy kabinine girdi bu notu bırakıp çıktı!

Türkiye sandık başındayken sosyal medyada yayılan ilginç kareler dikkat çekmeye devam ediyor. Birbirinden farklı, tuhaf kıyafetlerle sandık başına gidenlerin yanı sıra sandık kabininde yasak olmasına rağmen çekilen fotoğraflar da sosyal medyada yayıldı. 

Sosyal medya platformu X'te kısa sürede yayılan bir fotoğraf ise kimsenin dikkatinden kaçmadı. Oy kabinine girerek, muhtarlar hakkında bir yazı paylaşan kişi, notunun fotoğrafını çekti ve sosyal medyada binlerce kişi bu fotoğrafı paylaştı.

Oy kabinine girdi bu notu bırakıp çıktı! - 1. Resim

Notta şu ifadeler yer alıyordu:

"Büyükşehirlerde muhtar olmasın, sadece köylerde olsun! Gereksiz masraf."

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Kaynak: Tgrthaber.com.tr
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