Oy kabinine girdi bu notu bırakıp çıktı!

31 Mart 2024 15:04 - Güncelleme : 31 Mart 2024 15:12

Türkiye sandık başındayken sosyal medyada yayılan ilginç kareler dikkat çekmeye devam ediyor. Birbirinden farklı, tuhaf kıyafetlerle sandık başına gidenlerin yanı sıra sandık kabininde yasak olmasına rağmen çekilen fotoğraflar da sosyal medyada yayıldı.

Sosyal medya platformu X'te kısa sürede yayılan bir fotoğraf ise kimsenin dikkatinden kaçmadı. Oy kabinine girerek, muhtarlar hakkında bir yazı paylaşan kişi, notunun fotoğrafını çekti ve sosyal medyada binlerce kişi bu fotoğrafı paylaştı.

Notta şu ifadeler yer alıyordu:

"Büyükşehirlerde muhtar olmasın, sadece köylerde olsun! Gereksiz masraf."