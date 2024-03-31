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31 Mart 2024 14:16 - Güncelleme : 31 Mart 2024 14:32

Oy kullanan yaşlı kadın gözyaşlarına boğuldu

Edirne’de evinde oy kullanan yaşlı kadın gözyaşlarına boğuldu. 67 yaşındaki yaşlı kadın, “Beni unutmayın, her oya da gelin kızanım. Devletimizden Allah razı olsun" dedi.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Edirne'de de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde hastalığı ya da engeli nedeniyle yatağa bağımlı olan ve oy kullanmaya gidemeyecek seçmenlere seyyar sandıklar götürüldü.

Edirne'de hastalığı veya engeli sebebiyle Yüksek Seçim Kurulu'nun okullarda kurduğu sandıklara gidemeyen seçmenler, görevlilerin evlerine getirdiği sandıkta oy kullandı. Edirne Adliye'sinde gerekli işlemleri tamamladıktan sonra seyyar sandık listesine göre yola çıkan görevliler, ilk olarak 67 yaşındaki kanser hastası Mübeccel Şahin ve tansiyon hastası 83 yaşındaki Ömrüye Dogan’ın evine gitti.

Sandık görevlileri getirdikleri taşınabilir kabini hasta durumda olan vatandaşların evlerine giderek oy kullanma işlemi ile ilgili bilgi verdi.
Oyunu kullanmanın mutluluğunu yaşayan ve evinden çıkamayan hastalar seçimlerin vatana, millette hayırlı olmasını diledi.Oy kullanan yaşlı kadın gözyaşlarına boğuldu - 1. Resim

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU 

67 yaşındaki kanser hastası Mübeccel Şahin, oyunu kullanamayacağını düşündüğü için çok ağlayıp üzüldüğünü belirterek, "Oy kullanamayacağım için çok üzülüyordum ancak bu seyyar sandık uygulaması ile mutlu oldum ve vatandaşlık görevimi yerine getirdim Çok hastayım tedavi görüyorum. Sizi gördüğüm için ve oy kullanacağım için çok mutluyum. Allah Devletimizden razı olsun. Mutluluktan ağladım. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun" dedi.

"TANSİYONUM VAR"

Hastalığı sebebiyle oyunu evinde kullanan 83 yaşındaki Ömrüye Dogan, “Bacaklarım tutulmuyor ve arabalar ile götürseler zor oluyor. Tansiyonum ve biraz rahatsızlıklarım var. Bu şekilde oyumu kullandığım için memnun oldum” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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