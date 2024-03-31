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31 Mart 2024 07:39 - Güncelleme : 31 Mart 2024 07:42

Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

Diyarbakır'da yerel seçimler için kırsal bölgedeki bazı yerleşim yerlerine seçim görevlileri ve oy pusulalarının bulunduğu torbalar askeri helikopterle götürüldü.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: Anadolu Ajansı
Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

Seçim görevlileri ve oy pusulalarının bulunduğu torbalar, Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığından havalanan askeri helikopterle Kulp ilçe merkezinden alınarak İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasındaki Aygün, Koçkar, Saltuk, Akbulak ve Bayır mahallelerine taşındı.

Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı - 1. Resim

Görevlilerin, oy kullanma işlemi sonrası yeniden helikopterle alınıp ilçe merkezindeki İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına bırakılacakları öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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