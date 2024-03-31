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31 Mart 2024 09:08 - Güncelleme : 31 Mart 2024 09:10

Oy pusulasının 4 tane olması yoğunluğa neden oldu

Yerel seçimler çerçevesinde seçmenler İstanbul'da saat 08.00 itibariyle sandık başına gitmeye başladı. 4 oy pusulası olması nedeniyle seçmenlerin oy kullanacakları sınıfların kapılarında uzun süre bekledikleri ve bunun da yoğunluğa neden olduğu görüldü.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde İstanbul’da saat 08.00 itibariyle oy kullanımı başladı. 
Seçmenler sabahın erken saatlerinde sandık başında gitti. Seçmenler, büyükşehir belediye başkanlığına, il genel meclisi üyeliklerine, belediye başkanlığına, belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulalarına mühür basıyor.

Seçimde 4 pusula olması nedeniyle oy kullanılan sınıfların kapılarında uzun sıralar oluştu.

Oy pusulasının 4 tane olması İstanbul'da yoğunluğa neden oldu - 1. Resim

İçerideki işlemin uzun sürdüğü, seçmenlerin uzun süre bekledikleri ve bunun da yoğunluğa neden olduğu görüldü. Uzun oy pusulalarını katlayıp zarfa yerleştirmek de bekleme süresini uzatıyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
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